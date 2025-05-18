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Последствия российского авиаудара по Купянску 18 мая, фото: Харьковская областная прокуратура
Российская авиация утром 18 мая ударила по Купянску — трое пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n206394-rossiyskaya-aviaciya-utrom-18-maya-udarila-po-kupyansku-troe-postradavshih-foto.htmlРакурс
На Харківщині троє мирних мешканців постраждали внаслідок чергової атаки ворога по Купʼянську.
Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба прокуратури Харківщини.
Зазначається, що сьогодні, близько 9.30 російська авіація завдала удару по приватному житловому сектору міста Куп’янська.
Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку. В результаті:
- 55-річний чоловік дістав вибухове поранення;
- дві жінки віком 75 та 55 років отримали гострий шок;
- у місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.
Попередньо встановлено, що для удару ворог використав ФАБ-500 з УМПК, — розповіли у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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