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Последствия российского авиаудара по Купянску 18 мая, фото: Харьковская областная прокуратура

Российская авиация утром 18 мая ударила по Купянску — трое пострадавших (ФОТО)

18 мая 2025, 14:24
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На Харківщині троє мирних мешканців постраждали внаслідок чергової атаки ворога по Купʼянську.

Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба прокуратури Харківщини.

Зазначається, що сьогодні, близько 9.30 російська авіація завдала удару по приватному житловому сектору міста Куп’янська.

Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку. В результаті:

  • 55-річний чоловік дістав вибухове поранення;
  • дві жінки віком 75 та 55 років отримали гострий шок;
  • у місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.

Попередньо встановлено, що для удару ворог використав ФАБ-500 з УМПК, — розповіли у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського авіаудару по Куп’янську 18 травня, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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