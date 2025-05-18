Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського авіаудару по Куп’янську 18 травня, фото: Харківська обласна прокуратура
Російська авіація вранці 18 травня вдарила по Куп’янську — троє постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206394-rosiyska-aviaciya-vranci-18-travnya-vdaryla-po-kup-yansku-troie-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
На Харківщині троє мирних мешканців постраждали внаслідок чергової атаки ворога по Купʼянську.
Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба прокуратури Харківщини.
Зазначається, що сьогодні, близько 9.30 російська авіація завдала удару по приватному житловому сектору міста Куп’янська.
Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку. В результаті:
- 55-річний чоловік дістав вибухове поранення;
- дві жінки віком 75 та 55 років отримали гострий шок;
- у місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.
Попередньо встановлено, що для удару ворог використав ФАБ-500 з УМПК, — розповіли у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...