Наслідки російського авіаудару по Куп’янську 18 травня, фото: Харківська обласна прокуратура

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На Харківщині троє мирних мешканців постраждали внаслідок чергової атаки ворога по Купʼянську.

Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба прокуратури Харківщини.

Зазначається, що сьогодні, близько 9.30 російська авіація завдала удару по приватному житловому сектору міста Куп’янська.

Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку. В результаті:

55-річний чоловік дістав вибухове поранення;

дві жінки віком 75 та 55 років отримали гострий шок;

у місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.

Попередньо встановлено, що для удару ворог використав ФАБ-500 з УМПК, — розповіли у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).