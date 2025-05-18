Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Куп’янську 18 травня, фото: Харківська обласна прокуратура

Російська авіація вранці 18 травня вдарила по Куп’янську — троє постраждалих (ФОТО)

18 тра 2025, 14:24
999

На Харківщині троє мирних мешканців постраждали внаслідок чергової атаки ворога по Купʼянську.

Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба прокуратури Харківщини.

Зазначається, що сьогодні, близько 9.30 російська авіація завдала удару по приватному житловому сектору міста Куп’янська.

Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку. В результаті:

  • 55-річний чоловік дістав вибухове поранення;
  • дві жінки віком 75 та 55 років отримали гострий шок;
  • у місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.

Попередньо встановлено, що для удару ворог використав ФАБ-500 з УМПК, — розповіли у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського авіаудару по Куп’янську 18 травня, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів