Зеленский передал Папе Римскому икону, написанную на фрагменте снарядного ящика из-под Изюма

https://racurs.ua/n206405-zelenskiy-peredal-pape-rimskomu-ikonu-napisannuu-na-fragmente-snaryadnogo-yaschika-iz-pod-izuma.html

Ракурс

Українська делегація у Ватикані передала Папі Римському ікону «Божа Матір з немовлям», написану на фрагменті ящика з-під важкого артилерійського озброєння, який привезли з-під Ізюму.

Про це повідомив президент України у своїх соцмережах 18 травня.

Президент Володимир Зеленський написав, що Україна сподівається на підтримку Ватикану в поверненні українських дітей і полонених.