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Зеленский передал Папе Римскому икону, написанную на фрагменте снарядного ящика из-под Изюма

Зеленский передал Папе Римскому икону, написанную на фрагменте снарядного ящика из-под Изюма (ФОТО)

18 мая 2025, 20:09
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Українська делегація у Ватикані передала Папі Римському ікону «Божа Матір з немовлям», написану на фрагменті ящика з-під важкого артилерійського озброєння, який привезли з-під Ізюму.

Про це повідомив президент України у своїх соцмережах 18 травня.

Президент Володимир Зеленський написав, що Україна сподівається на підтримку Ватикану в поверненні українських дітей і полонених.

Источник: Ракурс


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