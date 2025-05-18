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Ракурс
Зеленський передав Папі Римському ікону, написану на фрагменті снарядного ящика з-під Ізюма

Зеленський передав Папі Римському ікону, написану на фрагменті снарядного ящика з-під Ізюму (ФОТО)

18 тра 2025, 20:09
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Українська делегація у Ватикані передала Папі Римському ікону «Божа Матір з немовлям», написану на фрагменті ящика з-під важкого артилерійського озброєння, який привезли з-під Ізюму.

Про це повідомив президент України у своїх соцмережах 18 травня.

Президент Володимир Зеленський написав, що Україна сподівається на підтримку Ватикану в поверненні українських дітей і полонених.

Джерело: Ракурс


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