Зеленський передав Папі Римському ікону, написану на фрагменті снарядного ящика з-під Ізюма

https://racurs.ua/ua/n206405-zelenskyy-peredav-papi-rymskomu-ikonu-napysanu-na-fragmenti-snaryadnogo-yaschyka-z-pid-izuma-foto.html

Ракурс

Українська делегація у Ватикані передала Папі Римському ікону «Божа Матір з немовлям», написану на фрагменті ящика з-під важкого артилерійського озброєння, який привезли з-під Ізюму.

Про це повідомив президент України у своїх соцмережах 18 травня.

Президент Володимир Зеленський написав, що Україна сподівається на підтримку Ватикану в поверненні українських дітей і полонених.