Стаж за границей будут включать для назначения пенсии по возрасту

https://racurs.ua/n206426-staj-za-granicey-budut-vkluchat-dlya-naznacheniya-pensii-po-vozrastu.html

Ракурс

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок, який дозволяє зараховувати періоди офіційної роботи за кордоном до пенсійного стажу при виході на пенсію за віком.

Відтепер це стосується не лише країн, з якими в України є міжнародний договір, а й тих держав, з якими такої угоди немає.

Згідно з новим порядком, трудовий стаж, здобутий за кордоном, включається для призначення пенсії за віком на підставі офіційних документів із країни перебування. Йдеться про виписки, довідки й інші документи, які підтверджують, що період роботи був зарахований у пенсійній системі іншої країни.

Якщо ви офіційно працювали за кордоном, зможете подати документи, які це підтверджують (виписки, довідки тощо), і ваш трудовий стаж буде враховано під час оформлення пенсії за віком в Україні, — повідомив у Фейсбук міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Якщо документів не вистачатиме — Пенсійний фонд звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ України.

Ми визнаємо внесок кожного громадянина, який, навіть за межами держави, продовжує працювати, зберігати зв’язок з Батьківщиною та планує своє майбутнє в Україні, — прокоментував Чернишов новацію.

За його словами, до цього періоди офіційного працевлаштування за кордоном враховувалися лише у випадках, коли між Україною та іншою державою було підписано відповідний міжнародний договір, який регламентує порядок зарахування страхового стажу. Це значно обмежувало коло громадян, які могли претендувати на призначення пенсії за віком при поверненні в Україну.