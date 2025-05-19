Бизнес на "боевых выплатах" в 155 бригаде - Драпатый назначил проверку

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий призначив додаткову службову перевірку в 155-ій окремій механізованій бригаді (ОМБр) після публікації матеріалу «Української правди» про бізнес на «бойових» виплатах.

Драпатий зазначив, що особисто присвятив багато часу налагодженню роботи в 155-ій окремій механізованій бригаді, пошуку спроможного командування, нарощування її боєздатності і забезпечення дронами.

Генерал-майор уточнив, що кандидатуру полковника Тараса Максімова на посаду комбрига 155-ої ОМБр підібрав командувач оперативного командування «Захід» Володимир Шведюк.

Командував нагадав, що на етапі зміни командування 155-та бригада була розбалансована, незлагоджена, погано підготовлена. На його думку, тоді призначення Максімова суттєво вплинуло на стан бригади і покращило її боєздатність.

Після затримання в.о. командира батальйону безпілотних систем 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської підполковника Святослава Шумського командир бригади полковник Максімов заявив про категоричне неприйняття корупції в бригаді.

Максімов закликав військових не мовчати, якщо їм відомі факти зловживання, несправедливого ставлення, вимагання коштів чи інших неправомірних дій.

5 травня силовики затримали командира батальйону однієї з бригад, що дислокується на Донеччині, який, за даними правоохоронців, вимагав із підлеглих «відкати» за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

Історія питання

7 грудня 2024-го комбригом 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської призначили полковника Тараса Максімова. Максімов має понад 26 років військового досвіду, зокрема служив в ОК «Захід». Звідти перейшов у 14-ту ОМБр імені князя Романа Великого. Із початку великої війни командував артилеристами на Київському, Миколаївському, Бахмутському, Соледарському і Куп’янському напрямках.

Більшість співрозмовників УП зі 155-ої ОМБр негативно характеризують комбрига. Мовляв, він не цікавиться особовим складом, зневажає офіцерів, регулярно погрожує «неугодним» переведенням у піхоту. Натомість військові з найближчого оточення командира в бригаді описують його позитивно. Щойно Максімов очолив 155-ту бригаду, він одразу почав проводити ротації керівної ланки. Зараз практично все управління складається з представників 14-ої і 24-ої бригад, бо раніше комбриг служив у 14-ій, а начальник штабу Юрій Колодний — у 24-ій.

Затриманий в.о. комбата Шумський — також виходець із 24-ої механізованої бригади. Лише за березень цього року він отримав 920 тис грн «відкатів», зазначає СБУ. Як стверджують кілька офіцерів 155-ої бригади, Шумський обмовився, що «згори» надійшла вказівка виплачувати «бойові» 100 тисяч усьому батальйону безпілотних систем, щоби й далі збирати «данину». Оскільки батальйон бойовий, навіть «тиловикам» можна приписати перебування на «нулі».

Співрозмовники УП серед чинних і колишніх військовослужбовців 155-ої ОМБр вважають, що Шумський був посередником між військовими і вищим командуванням бригади в бізнесі на «бойових».

Один із колишніх офіцерів 155-ої ОМБр розповідає, що танкісти в Покровську отримували премії по 30 тис грн, а піхотинці — по 100. Він запевняє, що екскомбат танкового батальйону возив на підпис комбригу бойові розпорядження про перебування своїх підлеглих у зоні бойових дій, але їм не підвищували виплати. Офіцер каже, що тільки-но Максімов призначив нового комбата, той одразу зібрав штаб і сказав, що домовився з комбригом про «сотку», але з них треба буде віддавати по 30 тисяч на «касу» для забезпечення танкового батальйону.

Грошові махінації та криза управління в бригаді спровокували нову хвилю масових СЗЧ — із початку 2025 року там зафіксовано понад 1,2 тисячі «СЗЧшників». Головними причинами масових СЗЧ офіцери бригади називають переведення фахівців у піхоту і погане забезпечення підрозділів.