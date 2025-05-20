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Ракурс
Мотоциклетная рота появилась в ВСУ, скриншот видео

В ВСУ появилась первая штурмовая мотоциклетная рота (ВИДЕО)

20 мая 2025, 21:37
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Першу в Збройних Силах України штурмову мотоциклетну роту сформовано у складі 425-го окремого штурмового полку «СКАЛА».

Про це сьогодні, 20 травня, повідомляється у Telegram-каналі 425-го ОШП.

Зазначається, що бійці роти під час підготовки провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі, випустивши тисячі набоїв.

У результаті маємо сучасну «кавалерію», основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару, — наголошують у «Скалі».

Источник: Ракурс


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