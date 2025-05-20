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Мотоциклетная рота появилась в ВСУ, скриншот видео
В ВСУ появилась первая штурмовая мотоциклетная рота (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206455-v-vsu-poyavilas-pervaya-shturmovaya-motocikletnaya-rota-video.htmlРакурс
Першу в Збройних Силах України штурмову мотоциклетну роту сформовано у складі 425-го окремого штурмового полку «СКАЛА».
Про це сьогодні, 20 травня, повідомляється у Telegram-каналі 425-го ОШП.
Зазначається, що бійці роти під час підготовки провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі, випустивши тисячі набоїв.
У результаті маємо сучасну «кавалерію», основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару, — наголошують у «Скалі».