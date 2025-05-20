Мотоциклетная рота появилась в ВСУ, скриншот видео

https://racurs.ua/n206455-v-vsu-poyavilas-pervaya-shturmovaya-motocikletnaya-rota-video.html

Ракурс

Першу в Збройних Силах України штурмову мотоциклетну роту сформовано у складі 425-го окремого штурмового полку «СКАЛА».

Про це сьогодні, 20 травня, повідомляється у Telegram-каналі 425-го ОШП.

Зазначається, що бійці роти під час підготовки провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі, випустивши тисячі набоїв.