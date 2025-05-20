Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Мотоциклетна рота з’явилася у ЗСУ, скріншот відео

У ЗСУ з’явилася перша штурмова мотоциклетна рота (ВІДЕО)

20 тра 2025, 21:37
999

Першу в Збройних Силах України штурмову мотоциклетну роту сформовано у складі 425-го окремого штурмового полку «СКАЛА».

Про це сьогодні, 20 травня, повідомляється у Telegram-каналі 425-го ОШП.

Зазначається, що бійці роти під час підготовки провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі, випустивши тисячі набоїв.

У результаті маємо сучасну «кавалерію», основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару, — наголошують у «Скалі».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів