Российские ударные БпЛА атаковали Сумы. Фото: ОВА

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Ракурс

Російські безпілотники вранці 21 травня атакували Суми.

Внаслідок атаки «Шахедів» в місті пошкоджені підприємства та інші обʼєкти промисловості. Також пошкоджено лінії електропередач, тому частина Сум залишилася без світла, у тому числі обʼєкти водопостачання. Обʼєкти критичної інфраструктури переводяться на генератори. Відомо про щонайменше одну постраждалу людину. Про це голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив у Telegram.

За інформацією виконувача обов’язків міського голови Сум Артема Кобзаря, російські війська атакували два підприємства ударними БпЛА. По одному заводів вдарили п’ять дронів, а по другому — два.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров поінформував, на місці влучань виникли пожежі. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Після російського обстрілу комунальне підприємство «Міськводоканал» заявило, що вода в місті подаватиметься з пониженим тиском, бо об'єкти водоканалу в частині міста переведені на аварійно-резервне живлення.

Нагадаємо, 20 травня армія рф завдала ракетного удару по Шосткинській громаді й пошкодила інфраструктуру одного з підприємств. А в прикордонній Юнаківській громаді внаслідок обстрілу приватних будинків загинув цивільний.