Сколько средств нужно на восстановление жилищного сектора Украины, рассказали в Минобщин

Для восстановления жилищного сектора Украины нужны десятки миллиардов долларов, фото: ГСЧС

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Загальна вартість збитків у житловому секторі України становить близько 56,5 млрд дол., для успішного його відновлення знадобиться близько 83,7 млрд дол. протягом 10 років.

Про це під час результатами зустрічі Recovery Operational Group (оперативна група з відновлення) заявила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська, повідомляє прес-служба міністерства.

Це величезна сума грошей і масштаб, який важко уявити. Це найбільша житлова криза в сучасній історії, — наголосила вона.

За її словами, вже є низка ініціатив по відбудові житла, частину проектів успішно реалізовують. Зокрема, йдеться про:

державну програму компенсацій для відновлення пошкодженого житла та компенсації для придбання житла замість зруйнованого в межах програми єВідновлення;

капітальне відновлення багатоквартирних будинків;

соціальне житло;

програми пільгового кредитування для ВПО;

роботу з Фондом енергоефективності.

Так, Фонд енергоефективності, який був створений у партнерстві з ЄС у 2018 році з головною метою зменшення вуглецевого слід у співпраці з об'єднаннями домовласників, з 2022 року переорієнтував свою основну діяльність на забезпечення стійкості України.

У його межах було створено програму «ВідновиДім», яка протягом останніх трьох років допомогла відновити майже 1 тис. будинків, що дало понад 100 тис. сімей можливість повернутися до нормального життя.

Однак росія продовжує свій терор проти наших міст, кількість зруйнованих будівель і постраждалих людей продовжує зростати, — додала Козловська. — Тому ми прагнемо у кооперації з партнерами і надалі шукати нові рішення.

Зазначається, що внаслідок збройної агресії рф мільйони українців або втратили житло, або не мають до нього фізичного доступу, понад 4,6 млн стали внутрішньо переміщеними особами.