В Ровенской области задержали нелегалов из Афганистана, фото: ГПСУ

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Нелегали з Афганістану намагались проникнути до України з білорусі.

Про це сьогодні, 23 травня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники затримали 8 іноземців на Рівненщині, після отримання оперативної інформації. Один із мігрантів намагався втекти, але його швидко зупинили, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі триває перевірка цих затриманих та обставин правопорушення, зокрема встановлюють осіб, які могли сприяти незаконному перетину кордону.