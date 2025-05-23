На Рівненщині затримали нелегалів з Афганістану, фото: ДПСУ

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Нелегали з Афганістану намагались проникнути до України з білорусі.

Про це сьогодні, 23 травня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники затримали 8 іноземців на Рівненщині, після отримання оперативної інформації. Один із мігрантів намагався втекти, але його швидко зупинили, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі триває перевірка цих затриманих та обставин правопорушення, зокрема встановлюють осіб, які могли сприяти незаконному перетину кордону.