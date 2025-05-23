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На Рівненщині затримали нелегалів з Афганістану, фото: ДПСУ
Нелегали з Афганістану намагалися проникнути з білорусі на Рівненщину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206534-nelegaly-z-afganistanu-namagalysya-pronyknuty-z-bilorusi-na-rivnenschynu-foto.htmlРакурс
Нелегали з Афганістану намагались проникнути до України з білорусі.
Про це сьогодні, 23 травня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.
Прикордонники затримали 8 іноземців на Рівненщині, після отримання оперативної інформації. Один із мігрантів намагався втекти, але його швидко зупинили, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що наразі триває перевірка цих затриманих та обставин правопорушення, зокрема встановлюють осіб, які могли сприяти незаконному перетину кордону.
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