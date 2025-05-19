Литва звернулася до суду ООН у Гаазі через спровоковану білоруссю міграційну кризу

Литва звернулася до Міжнародного суду ООН у Гаазі через спровоковану білоруссю міграційну кризу

https://racurs.ua/ua/n206429-lytva-zvernulasya-do-sudu-oon-u-gaazi-cherez-sprovokovanu-bilorussu-migraciynu-kryzu.html

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Литва звернулася до Міжнародного суду ООН у Гаазі через спровоковану білоруссю міграційну кризу.

Литва вимагає повну компенсацію завданих збитків, зокрема й витрати на будівництво стіни на кордоні, а також гарантії того, що такі дії не повторяться.

З 2021 року Литва зазнає безпрецедентного зростання потоку нелегальних мігрантів з білорусі. Докази, зібрані литовськими відомствами, підтверджують безпосередню причетність білоруського режиму до організації потоків мігрантів, — йдеться в заяві МЗС.

Загалом від початку міграційної кризи литовські прикордонники зафіксували понад 23 тис спроб незаконного переходу кордону з білорусі.

Зокрема, участь уряду алєксандра лукашенка у кризі підтверджує той факт, державні підприємства білорусі збільшили кількість рейсів з Близького Сходу та інших регіонів, організували видачу віз та проживання для мігрантів.

Також нелегалів до кордону супроводжували білоруські силовики та змушували їх перетинати його, часто у небезпечних умовах. Попри низку прохань про співпрацю, білоруські прикордонники відмовилися співпрацювати з литовськими установами для припинення кризи.