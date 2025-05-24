Россияне массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Фото: ГСЧС

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Київ у ніч проти травня зазнав масованої атаки з боку російської армії.

Столицю ворог атакував балістичними ракетами та ударними БпЛА. Працювала протиповітряна оборона. Уламки збитих цілей спричинили численні займання та руйнування в кількох районах столиці. Про це міський голова Києва Віталій Кличко 24 травня повідомив у Telegram.

У Солом’янському районі виникла пожежа в житловому будинку, а у Святошинському горіло нежитлове приміщення. Також уламки впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах. Крім того, зафіксоване падіння уламків на торговий центр та на житловий будинок в Оболонському районі.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району, а ще шістьох — у Святошинському районі.

У ДСНС поінформували, що в Солом’янському районі пожежа виникла у квартирах на рівні четвертого та п’ятого поверхів у житловій п’ятиповерхові. Пожежу там ліквідували, а також врятували чоловіка, якого передали медикам.

В Оболонському районі сталося загоряння на балконах у дев’ятиповерхівці на рівні третього, четвертого, п’ятого та шостого поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу ліквідовано.

У Святошинському районі в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Її намагаються ліквідувати.

Нагадаємо, 23 травня російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули двоє працівників порту, а ще семеро людей було поранено.