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Росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами. Фото: ДСНС

Росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами — постраждали три райони

24 тра 2025, 08:24
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Київ у ніч проти травня зазнав масованої атаки з боку російської армії.

Столицю ворог атакував балістичними ракетами та ударними БпЛА. Працювала протиповітряна оборона. Уламки збитих цілей спричинили численні займання та руйнування в кількох районах столиці. Про це міський голова Києва Віталій Кличко 24 травня повідомив у Telegram.

У Солом’янському районі виникла пожежа в житловому будинку, а у Святошинському горіло нежитлове приміщення. Також уламки впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах. Крім того, зафіксоване падіння уламків на торговий центр та на житловий будинок в Оболонському районі.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району, а ще шістьох — у Святошинському районі.

У ДСНС поінформували, що в Солом’янському районі пожежа виникла у квартирах на рівні четвертого та п’ятого поверхів у житловій п’ятиповерхові. Пожежу там ліквідували, а також врятували чоловіка, якого передали медикам.

В Оболонському районі сталося загоряння на балконах у дев’ятиповерхівці на рівні третього, четвертого, п’ятого та шостого поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу ліквідовано.

У Святошинському районі в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Її намагаються ліквідувати.

Росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами. Фото: ДСНС

Росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами. Фото: ДСНС

Росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами. Фото: ДСНС

Росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами. Фото: ДСНС

Росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 23 травня російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули двоє працівників порту, а ще семеро людей було поранено.

Джерело: Ракурс


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