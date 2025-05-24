ГУР зафиксировало более 150 случаев казней украинских пленных. Фото:

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ГУР зафіксувало понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян.

Кількість страт на полі бою зростає. У багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати українських полонених бійці. І це не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва російської федерації. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 24 травня повідомило у Facebook.

У розвідці додали, що цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У доповіді за 19 березня вказується, що комісія зафіксувала зростання кількості випадків, коли окупанти цілеспрямовано вбивали або калічили бійців ЗСУ, які здалися або намагалися здатися в полон.

Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: «Полонені не потрібні — розстрілюйте на місці», — йдеться в документі.

А спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN заявив, що ці воєнні злочини не були з здійснені без наказу, або принаймні згоди вищого військового командування рф.

Нагадаємо, 22 травня російські загарбники розстріляли полонених українських військових неподалік селища Удачне Покровського району Донецької області. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину.