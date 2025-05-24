Дроны ударили по химическому предприятию «Азот». Фото: соцсети

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Дрони атакували хімічне підприємство «Азот» Тульській області росії.

На підприємстві внаслідок атаки були пошкоджені резервуари з кислотою. Розпочалася евакуація жителів села Грицове, яке знаходиться приблизно за 10 км від «Азоту», що розташований у Новомосковську. Офіційно її не оголошували, але про це повідомляють жителі. Про це 24 травня повідомили російські пабліки.

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, на «Азоті» виготовляють сировину, яку окупанти можуть використовувати у військових цілях. Зокрема, аміачна селітра з підприємства використовується як компонент для виробництва вибухових речовин. А метанол може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного пального.

Аргон використовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів для оборонної промисловості.

Нагадаємо, 24 травня безпілотниками був атакований завод «Енергія» у Липецькій області рф. Це підприємство є великим виробником хімічних джерел струму. Завод виготовляє батареї для модулів планування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби, комплекси «Іскандер-М», крилаті ракети та інше.