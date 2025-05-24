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Ракурс
В Херсонской области из-за взрыва боеприпаса погиб 8-летний мальчик, есть пострадавшие

В Херсонской области из-за взрыва боеприпаса погиб 8-летний мальчик, есть пострадавшие

24 мая 2025, 21:56
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На Херсонщині через вибух боєприпасу 24 травня загинув 8-річний хлопчик, є постраждалі.

У селищі Калинівське Бериславського району в приватному будинку стався вибух боєприпасу. Загинув 8-річний хлопчик, ще п’ятеро людей отримали поранення, серед них — двоє дітей та троє дорослих. Усіх постраждалих госпіталізували.

За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, вибух стався через необачне поводження з боєприпасом.

Источник: Ракурс


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