Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Херсонщині через вибух боєприпасу загинув 8-річний хлопчик, є постраждалі

На Херсонщині через вибух боєприпасу загинув 8-річний хлопчик, є постраждалі

24 тра 2025, 21:56
999

На Херсонщині через вибух боєприпасу 24 травня загинув 8-річний хлопчик, є постраждалі.

У селищі Калинівське Бериславського району в приватному будинку стався вибух боєприпасу. Загинув 8-річний хлопчик, ще п’ятеро людей отримали поранення, серед них — двоє дітей та троє дорослих. Усіх постраждалих госпіталізували.

За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, вибух стався через необачне поводження з боєприпасом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів