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Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: Николай Калашник
На Киевщине выросло количество пострадавших в результате российской атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n206570-na-kievschine-vyroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-foto.htmlРакурс
На Київщині до 29 зросла кількість постраждалих внаслідок російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 25 травня. Серед постраждалих шестеро дітей.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Ворог атакував нашу область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Тривога тривала майже 9 годин, — зазначив він.
Чотири людини загинули:
- в Обухівському районі загинули дві людини. Сталося загоряння ангара та будівлі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла жінки та чоловіка;
- у Бучанському районі унаслідок пошкодження приватного будинку від отриманих травм загинув 49-річний чоловік;
- ще одна людина загинула у Фастівському районі. Під час гасіння пожежі приватного будинку було виявлено її тіло.
Ворог цілеспрямовано атакував мирні міста та села області, наголосив Калашник:
- у Білоцерківському районі постраждали шестеро осіб. П’ятеро людей — два чоловіки, жінка та дві дівчинки 10 та 13 років з різними пораненнями госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще один чоловік зазнав пошкоджень обличчя. Без госпіталізації. У районі пошкоджено ангари підприємства, три приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль;
- у Бучанському районі постраждало 12 людей. Серед них одна дитина, чотири чоловіки та сім жінок. Два чоловіки госпіталізовані до місцевих лікарень. Пошкоджено 39 приватних будинків, складські приміщення;
- у Фастівському районі травмовано 11 людей. Серед них три дитини. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі;
- в Обухівському районі пошкоджено приватний будинок, ангар, два автомобілі та заклад освіти. У гімназії вибиті вікна, пошкоджена стіна спортивної зали;
- у Вишгородському районі пошкоджено гаражне приміщення та авто.
Всі оперативні служби задіяні над ліквідацією нічної атаки ворога. Разом з місцевою владою, громадами та міжнародними партнерами працюємо над допомогою постраждалим, — додав він.
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