Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: Николай Калашник

https://racurs.ua/n206570-na-kievschine-vyroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-foto.html

Ракурс

На Київщині до 29 зросла кількість постраждалих внаслідок російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 25 травня. Серед постраждалих шестеро дітей.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Ворог атакував нашу область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Тривога тривала майже 9 годин, — зазначив він.

Чотири людини загинули:

в Обухівському районі загинули дві людини. Сталося загоряння ангара та будівлі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла жінки та чоловіка;

у Бучанському районі унаслідок пошкодження приватного будинку від отриманих травм загинув 49-річний чоловік;

ще одна людина загинула у Фастівському районі. Під час гасіння пожежі приватного будинку було виявлено її тіло.

Ворог цілеспрямовано атакував мирні міста та села області, наголосив Калашник:

у Білоцерківському районі постраждали шестеро осіб. П’ятеро людей — два чоловіки, жінка та дві дівчинки 10 та 13 років з різними пораненнями госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще один чоловік зазнав пошкоджень обличчя. Без госпіталізації. У районі пошкоджено ангари підприємства, три приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль;

у Бучанському районі постраждало 12 людей. Серед них одна дитина, чотири чоловіки та сім жінок. Два чоловіки госпіталізовані до місцевих лікарень. Пошкоджено 39 приватних будинків, складські приміщення;

у Фастівському районі травмовано 11 людей. Серед них три дитини. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі;

в Обухівському районі пошкоджено приватний будинок, ангар, два автомобілі та заклад освіти. У гімназії вибиті вікна, пошкоджена стіна спортивної зали;

у Вишгородському районі пошкоджено гаражне приміщення та авто.