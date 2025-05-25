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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: Микола Калашник

На Київщині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки (ФОТО)

25 тра 2025, 14:27
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На Київщині до 29 зросла кількість постраждалих внаслідок російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 25 травня. Серед постраждалих шестеро дітей.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Ворог атакував нашу область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Тривога тривала майже 9 годин, — зазначив він.

Чотири людини загинули:

  • в Обухівському районі загинули дві людини. Сталося загоряння ангара та будівлі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла жінки та чоловіка;
  • у Бучанському районі унаслідок пошкодження приватного будинку від отриманих травм загинув 49-річний чоловік;
  • ще одна людина загинула у Фастівському районі. Під час гасіння пожежі приватного будинку було виявлено її тіло.

Ворог цілеспрямовано атакував мирні міста та села області, наголосив Калашник:

  • у Білоцерківському районі постраждали шестеро осіб. П’ятеро людей — два чоловіки, жінка та дві дівчинки 10 та 13 років з різними пораненнями госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще один чоловік зазнав пошкоджень обличчя. Без госпіталізації. У районі пошкоджено ангари підприємства, три приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль;
  • у Бучанському районі постраждало 12 людей. Серед них одна дитина, чотири чоловіки та сім жінок. Два чоловіки госпіталізовані до місцевих лікарень. Пошкоджено 39 приватних будинків, складські приміщення;
  • у Фастівському районі травмовано 11 людей. Серед них три дитини. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі;
  • в Обухівському районі пошкоджено приватний будинок, ангар, два автомобілі та заклад освіти. У гімназії вибиті вікна, пошкоджена стіна спортивної зали;
  • у Вишгородському районі пошкоджено гаражне приміщення та авто.

Всі оперативні служби задіяні над ліквідацією нічної атаки ворога. Разом з місцевою владою, громадами та міжнародними партнерами працюємо над допомогою постраждалим, — додав він.

Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: Микола Калашник

Джерело: Ракурс


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