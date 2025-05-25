БпЛА ударили по аэродрому «Мигалово». Фото:

https://racurs.ua/n206572-drony-atakovali-aerodrom-migalovo-v-tverskoy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

Ударні дрони атакували аеродром «Мігалово» в Тверській області російської федерації.

Летовище, де базується російська військово-транспортна авіація, було атаковане у неділю, 25 травня. Губернатор Тверської області Ігор Руденя заявив, що ППО збила п’ять безпілотників і жодних пошкоджень інфраструктурі «не зафіксовано». Про це повідомив ресурс Astra.

Однак у мережі з’явилися відеозаписи, на яких видно, як дрон долітає до цілі та вибухає на території аеродрому. При цьому росіяни зі стрілецької зброї нічого не можуть зробити безпілотнику.

Як відомо, аеродром «Мігалово» розташований поблизу міста Твер, де дислокуються 196-й та 8-й військово-транспортні авіаційні полки Повітряно-космічних сил рф. Тут базуються військово-транспортні літаки, зокрема Іл-76МД та Ан-124. Також поруч з аеродромом розташована військова частина.

Нагадаємо, 19 травня у Джанкої в окупованому Криму був приліт по військовому аеродрому. На цьому летовищі дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Там знаходяться триавіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.