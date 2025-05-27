Рашисты нашли средства для «ремонта» всего трех сотен многоэтажек на ВОТ

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Російський «фонд розвитку територій рф» знайшов кошти на «капітальний ремонт» лише 308 багатоповерхівок у чотирьох тимчасово окупованих регіонах України.
Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Під капремонтом там мають на увазі аж ніяк не посилення тримальних конструкцій, заміну електропроводки, труб, вікон тощо у зруйнованих та пошкоджених при штурмах міст будинках, — розповіли в ОВА. — А тільки відновлення дахів і заміну ліфтів. Зокрема, дахи відремонтують лише на 130 об'єктах із 308.
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