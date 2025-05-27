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Ракурс
Російські загарбники не знайшли кошти на помітне відновлення пошкоджених будинків, фото: kartinkof.club

Рашисти знайшли кошти для «ремонту» лише трьох сотень багатоповерхівок на ТОТ

27 тра 2025, 08:52
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Російський «фонд розвитку територій рф» знайшов кошти на «капітальний ремонт» лише 308 багатоповерхівок у чотирьох тимчасово окупованих регіонах України.

Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Під капремонтом там мають на увазі аж ніяк не посилення тримальних конструкцій, заміну електропроводки, труб, вікон тощо у зруйнованих та пошкоджених при штурмах міст будинках, — розповіли в ОВА. — А тільки відновлення дахів і заміну ліфтів. Зокрема, дахи відремонтують лише на 130 об'єктах із 308.

Джерело: Ракурс


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