Рашисти знайшли кошти для «ремонту» лише трьох сотень багатоповерхівок на ТОТ

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники не знайшли кошти на помітне відновлення пошкоджених будинків, фото: kartinkof.club
Рашисти знайшли кошти для «ремонту» лише трьох сотень багатоповерхівок на ТОТhttps://racurs.ua/ua/n206606-rashysty-znayshly-koshty-dlya-remontu-lyshe-troh-soten-bagatopoverhivok-na-tot.htmlРакурс
Російський «фонд розвитку територій рф» знайшов кошти на «капітальний ремонт» лише 308 багатоповерхівок у чотирьох тимчасово окупованих регіонах України.
Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Під капремонтом там мають на увазі аж ніяк не посилення тримальних конструкцій, заміну електропроводки, труб, вікон тощо у зруйнованих та пошкоджених при штурмах міст будинках, — розповіли в ОВА. — А тільки відновлення дахів і заміну ліфтів. Зокрема, дахи відремонтують лише на 130 об'єктах із 308.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...