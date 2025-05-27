Рашисти знайшли кошти для «ремонту» лише трьох сотень багатоповерхівок на ТОТ

Російський «фонд розвитку територій рф» знайшов кошти на «капітальний ремонт» лише 308 багатоповерхівок у чотирьох тимчасово окупованих регіонах України.

Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Під капремонтом там мають на увазі аж ніяк не посилення тримальних конструкцій, заміну електропроводки, труб, вікон тощо у зруйнованих та пошкоджених при штурмах міст будинках, — розповіли в ОВА. — А тільки відновлення дахів і заміну ліфтів. Зокрема, дахи відремонтують лише на 130 об'єктах із 308.