Коалиция дронов выделит 2,75 млрд евро в поддержку Украины. Фото: Генштаб

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Міжнародна коаліція дронів анонсувала масштабну допомогу для України.

Держави-учасниці коаліції дронів, яку створили з ініціативи Великої Британії та Латвії, зобов’язалися до кінця 2025 року виділити щонайменше 2,75 млрд євро на підтримку Збройних сил України. Про це 28 травня повідомило Міністерство оборони Латвії.

У відомстві зазначили, що станом на кінець травня країни-члени внесли до спільного фонду близько 180 млн євро. Ці гроші спрямують на централізовані закупівлі БпЛА, а також на заходи з підтримки України на національному рівні.

Також латвійське міністерство поінформувало, що сьогодні до коаліції приєдналися Бельгія та Туреччина. Таким чином загальна кількість учасників ініціативи становить вже 20 країн.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що це дозволить союзникам постачати більше безпілотників в Україну, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, Євросоюзу та країн НАТО.

Нагадаємо, у грудні 2024 року заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард заявив, що в країни «коаліції дронів» та «морської коаліції» у 2025 році почнуть масово постачати Україні БпЛА. Заявлялося про десятки тисяч безпілотників різного типу.