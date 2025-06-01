Под Мелитополем взорвали военный поезд рф

https://racurs.ua/n206733-pod-melitopolem-vzorvali-voennyy-poezd-rf.html

Ракурс

Поблизу тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області підірвали військовий потяг росіян. Він рухався в бік Криму.

Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс.

Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на захоплених територіях Запорізької області та Криму порушена, — ідеться у повідомленні ГУР.

Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена. Після гуркоту на залізниці загарбники оголосили «план-перехват» — населеними пунктами нишпорять патрулі росґвардії; перевірки на блок-постах — особливо прискіпливі до всіх, хто вʼїжджає або виїжджає, додали в ГУР.