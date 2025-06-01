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Россияне нанесли ряд ударов по населенным пунктам Запорожской области, фото: life.zp.ua

На Запорожье четверо погибших в результате российских ударов — ОВА

1 июн 2025, 21:19
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Російські загарбники вдарили щонайменше трьома КАБами по селу Копані Воздвижівської громади Запорізької області.

Один будинок зруйновано, загинув 67-річний чоловік. Про це сьогодні, 1 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також росіяни завдали три удари по селу Тернувате Запорізького району:

  • вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований магазин та поруч розташовані будинки;
  • загинули троє жінок віком 18, 35 та 56 років.

Источник: Ракурс


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