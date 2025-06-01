Россияне нанесли ряд ударов по населенным пунктам Запорожской области, фото: life.zp.ua

https://racurs.ua/n206749-na-zaporoje-chetvero-pogibshih-v-rezultate-rossiyskih-udarov-ova.html

Ракурс

Російські загарбники вдарили щонайменше трьома КАБами по селу Копані Воздвижівської громади Запорізької області.

Один будинок зруйновано, загинув 67-річний чоловік. Про це сьогодні, 1 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також росіяни завдали три удари по селу Тернувате Запорізького району: