Василий Малюк раскрыл детали спецоперации «Паутина». Фото: СБУ

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Деталі спецоперації «Павутина» розкрила Служба безпеки України.

У неділю, 1 червня, українська спецслужба одночасно уразила чотири військових аеродроми у тилу російської федерації: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації. Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Про це 2 червня повідомив голова СБУ Василь Малюк, передає прес-центр спецслужби.

Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності рф, — наголосив генерал-лейтенант.

Як розповів очільник спецслужби, він особисто очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію «Павутина» понад півтора року й відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Спочатку СБУ переправила до росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. А вже на російській території безпілотники заховали під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати російські бомбардувальники.

Таким чином було уражено стратегічної авіації на понад 7 млрд дол.

Нагадаємо, у мережі з’явилися супутникові знімки російської авіабази «Бєлая» в Іркутській області. На одному з кадрів можна побачити три знищені стратегічні бомбардувальники росіян Ту-95мс і ще один пошкоджений, а також один знищений Ту-22М3. На другій світлині зафіксовані три знищені бомбардувальники Ту-22М3.