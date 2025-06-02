З'явилися перші супутникові знімки після атаки СБУ на російський аеродром «Белая». Фото:

https://racurs.ua/ua/n206757-suputnyk-zafiksuvav-znyschennya-rosiyskyh-litakiv-na-aviabazi-belaya-foto.html

Ракурс

Супутникові знімки російської авіабази «Бєлая» в Іркутській області з’явилися в мережі.

На кадрах можна побачити наслідки спецоперації Служби безпеки України «Павутина». На одному фото видно три знищені стратегічні бомбардувальники росіян Ту-95мс і ще один пошкоджений, а також один знищений Ту-22М3. На другій світлині зафіксовані три знищені бомбардувальники Ту-22М3. Фото з супутникам OSINT-аналітик Кріс Біггерс опублікував у соцмережі X.

Українська розвідка запустила 117 ударних безпілотників з вантажівок, розміщених поблизу російських авіабаз. Цього ранку я дав завдання кільком збирачам через @umbraspace, і мої перші зображення вже почали оброблятися. Який чудовий успіх у добре виконаній операції, — написав Біггерс.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко поінформував, що внаслідок атаки СБУ на російські аеродроми щонайменше 13 російських літаків було знищено, а ще більше — пошкоджено.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України здійснила безпрецедентну спецоперацію «Павутина» — російські аеродроми стратегічної авіації були масовано атаковані PFV-дронами.Було завдано удару по авіабазах «Оленья», «Белая», «Дягілєво» та «Іваново». Уразити вдалося 41 російський літак — серед них літаки-розвідники А-50 та далекі бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3.

У СБУ заявили, що орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації склала 7 млрд дол.