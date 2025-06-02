Кличко в Германии получил премию за права человека и встретился с Писториусом

https://racurs.ua/n206766-klichko-v-germanii-poluchil-premiu-za-prava-cheloveka-i-vstretilsya-s-pistoriusom.html

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Мера Києва Віталія Кличка відзначили премію імені Франца Верфеля.

Цю нагороду йому вручили за «невтомну боротьбу за мир і свободу, права людини, демократію, а також за незалежність і суверенітет України».

Церемонія відбулася 1 червня в церкві святого Павла у Франкфурті-на-Майні. Зі сцени Кличка привітали міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, прем'єр-міністр Гессену Борис Райн і мер Франкфурта Майк Йозеф.

Ця премія — відзнака для всіх киян, народу України, який героїчно протистоїть кривавому агресору. І від того, як завершиться війна в Україні, залежить майбутнє всієї Європи, її безпека та стабільність, — сказав під час своєї промови Віталій Кличко.

Він подякував Німеччині за підтримку і наголосив, що зараз потрібні «надзвичайні дії у допомозі Україні».

Мер Києва також провів зустріч із керівником Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Зокрема, вони обговорили подальшу підтримку України та відбудову зруйнованої інфраструктури.

Віталій Кличко став 12-м лауреатом премії імені Франца Верфеля. Вона вручається раз на два роки, починаючи з 2003-го, і включає символічну грошову нагороду у розмірі 10 тис. євро. Серед попередніх лауреатів — колишній федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук, лауреатка Нобелівської премії з літератури Герта Мюллер, експрезидент Румунії Клаус Йоганніс.