Axios: рф в меморандуме о мире продолжает претендовать на все оккупированные территории Украины

https://racurs.ua/n206770-axios-rf-v-memorandume-o-mire-prodoljaet-pretendovat-na-vse-okkupirovannye-territorii-ukrainy.html

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росія вимагає від Києва вивести українські війська з окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, пише Axios із посиланням на неназваного українського чиновника.

Ще два українські джерела повідомили журналістам, що російська сторона заявила про готовність до 10 липня передати Україні лише 10 українських дітей.

Але це лише мала частка українських дітей, утримуваних у росії. Офіційно Україна називала цифру у понад 19 тис. викрадених дітей.

Жодних викрадень не було. Російські солдати не викрадають. Вони врятували їх тільки тому, що їх життя були в небезпеці. Не влаштовуйте шоу для європейських жалісливих тітоньок, які самі не мають дітей, — цитує видання слова глави російської делегації, радника путіна Володимира Мединського.

Нагадаємо, що московитська делегація на переговорах не погодила припинення вогню та зустріч путіна з Зеленським.

Про це розповів український міністр оборони Рустем Умеров. За його словами, домовитися з російською стороною вдалося лише щодо обміну полоненими. Зокрема, про обмін усіх тяжкохворих військовополонених та тих, хто молодший за 25 років.

Делегати також домовилися обміняти тілами загиблих військових за формулою «6000 на 6000», зазначив Умеров. Він додав, що Київ запропонував Москві провести ще одну зустріч до кінця червня.