Президент прокомментировал поведение россиян во время переговоров, росСМИ опубликовали текст "меморандума" рф

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Президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Норвегії 2 червня повідомив, що Україна та рф домовилися провести обмін військових «1000 на 1000».

Може бути також додатково «200 на 200», тому що Україна підняла питання щодо додаткових військових, політв’язнів, журналістів, — повідомив президент, передає журналістка ҐРУНТу.

Зеленський наголосив, що питання обміну тілами загиблих військових потрібно детально вивчити.

Росіяни заявили, що готові передати 6000 тіл наших загиблих воїнів. Наша сторона погодилась передати 6000 тіл росіян. Але тут дуже ретельно вивчити це питання потрібно. Бо, як нам стало відомо, опізнаних у росіян з цих шести тисяч — 15%. Це дуже важливо все перевірити, всіх наших потрібно забрати обов’язково. Але у нас вже був один випадок, коли рф передавала тіла [полеглих українських бійців] і там також були російські убиті солдати, — сказав президент.

Також Зеленський прокоментував поведінку росіян під час сьогоднішніх перемовин:

Російська делегація, як мені сказали, спокійніше трішки поводилася, але нахабство, знаєте, воно вже яке є, то воно таке і є. Ну, подивимось, може треба ще пару якихось заходів і вже спробують вести себе як люди.

Тим часом росЗМІ опублікували текст «меморандуму»: серед вимог — проведення виборів та вихід з чотирьох областей.

Зокрема, терористи рф вимагають виведення українських військ із Запорізької, Донецької, Луганської і Херсонської областей як умову припинення вогню.

Також йдеться про нейтралітет України, що передбачає відмову від вступу у військові союзи та заборону на розміщення на території України іноземних формувань.

У переліку згадують ще припинення вогню, підтвердження, що Україна не володітиме ядерною зброєю, розпуск українських «націоналістичних формувань» та прийняття граничної кількості військових ЗСУ.

Російській мові пропонують надати статус офіційної й «забезпечити свободу російськомовного населення».

Також у документі йдеться про: