Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Реакция Трампа на операцию СБУ "Паутина" - Война должна завершиться

Реакция Трампа на операцию СБУ «Паутина» — Война должна завершиться

2 июн 2025, 21:40
999

Президент США Дональд Трамп відкритий до зустрічі із Володимиром Зеленським та владіміром путіним, проте хоче, щоб обидва лідери самі сіли за стіл переговорів, заявила 2 червня речниця Білого дому Левітт.

Президент [Трамп] хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно, — додала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Вона додала, що Трамп готовий до зустрічі з президентом Зеленським і путіним, але вважає за краще, щоб Україна та рф вели двосторонні переговори.

Міністр оборони Рустем Умєров за підсумками переговорів із російською делегацією в Стамбулі заявив, що «не виключається зустріч на рівні лідерів, зокрема Трампа».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров