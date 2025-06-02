Реакция Трампа на операцию СБУ "Паутина" - Война должна завершиться

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Президент США Дональд Трамп відкритий до зустрічі із Володимиром Зеленським та владіміром путіним, проте хоче, щоб обидва лідери самі сіли за стіл переговорів, заявила 2 червня речниця Білого дому Левітт.

Президент [Трамп] хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно, — додала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Вона додала, що Трамп готовий до зустрічі з президентом Зеленським і путіним, але вважає за краще, щоб Україна та рф вели двосторонні переговори.

Міністр оборони Рустем Умєров за підсумками переговорів із російською делегацією в Стамбулі заявив, що «не виключається зустріч на рівні лідерів, зокрема Трампа».