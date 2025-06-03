Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты атаковали Украину 112 БпЛА, есть попадания в 11 локациях
Сили ППО збили 75 ворожих БпЛА у ніч на 3 червня. Рашисти атакували 112-ма ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами.
Основні напрямки повітряного удару — Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина.
Станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА: 60 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях.
Ворог поцілив в автівки у центрі Сум. Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі, повідомили в ОВА.
Наслідки атаки зʼясовуються. На місці працюють рятувальники.
Ворог також завдав ударів безпілотниками по Одесі та Харкову.
В Одесі постраждали 5 людей. Внаслідок удару загорівся склад з продуктами, пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі.
У передмісті Харкова внаслідок атаки БпЛА загорівся поштовий термінал. Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м. Жертв та постраждалих немає.
Вночі росіяни атакували Чернігів дронами
Попередньо, троє поранених: жінка, двоє чоловіків. Їх із серйозними травмами госпіталізовано, повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус.
Є пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі.
Ворог також поцілив у промислове підприємство.