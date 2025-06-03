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По Николаевщине россияне ударили, предварительно, ракетой «Кинжал», без пострадавших

По Николаевщине россияне ударили, предварительно, ракетой «Кинжал», без пострадавших

3 июн 2025, 11:59
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Фіксувати пуски «Кинджалів» та повідомляти про них стане набагато важче.

Про це пишуть українські монітори російських ракетних нападів.

Автори стверджують, що 3 червня винищувачі МіГ-31К після 10.00 вперше здійснили бойовий виліт з авіабази «Ахтубінськ», ударивши по передмістю Миколаєва.

До цього вильоти з пусками ракет були лише з авіабази «Саваслейка».

На Миколаївщині на місце вибуху, попередньо, ракети «Кинджал» викликів екстрених служб наразі немає.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Станом на зараз викликів екстрених служб немає, — написав Кім.

Источник: Ракурс


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