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По Николаевщине россияне ударили, предварительно, ракетой «Кинжал», без пострадавших
По Николаевщине россияне ударили, предварительно, ракетой «Кинжал», без пострадавшихhttps://racurs.ua/n206785-po-nikolaevschine-rossiyane-udarili-predvaritelno-raketoy-kinjal-bez-postradavshih.htmlРакурс
Фіксувати пуски «Кинджалів» та повідомляти про них стане набагато важче.
Про це пишуть українські монітори російських ракетних нападів.
Автори стверджують, що 3 червня винищувачі МіГ-31К після 10.00 вперше здійснили бойовий виліт з авіабази «Ахтубінськ», ударивши по передмістю Миколаєва.
До цього вильоти з пусками ракет були лише з авіабази «Саваслейка».
На Миколаївщині на місце вибуху, попередньо, ракети «Кинджал» викликів екстрених служб наразі немає.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Станом на зараз викликів екстрених служб немає, — написав Кім.