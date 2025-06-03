По Миколаївщині росіяни вдарили, попередньо, ракетою «Кинджал», без постраждалих

https://racurs.ua/ua/n206785-po-mykolayivschyni-rosiyany-vdaryly-poperedno-raketou-kyndjal-bez-postrajdalyh.html

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Фіксувати пуски «Кинджалів» та повідомляти про них стане набагато важче, пишуть українські монітори російських ракетних нападів.

3 червня винищувачі МіГ-31К після 10.00 вперше здійснили бойовий виліт з авіабази «Ахтубінськ», ударивши по передмістю Миколаєва.

До цього вильоти з пусками ракет були лише з авіабази «Саваслейка».

На Миколаївщині на місце вибуху, попередньо, ракети «Кинджал» викликів екстрених служб наразі немає.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.