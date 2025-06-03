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СБУ в третий раз взорвала Крымский мост — на этот раз под водой
СБУ в третий раз взорвала Крымский мост — на этот раз под водой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206792-sbu-v-tretiy-raz-vzorvala-krymskiy-most-na-etot-raz-pod-vodoy-video.htmlРакурс
СБУ уранці 3 червня втретє підірвала Кримський міст. Цього разу під водою.
Операція тривала декілька місяців. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. Міст перебуває у аварійному стані.
В офіційному повідомленні СБУ ідеться, що агенти спецслужби замінували опори цього незаконного об'єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований.
Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна — 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.
Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.
Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь, — прокоментував удар Малюк.