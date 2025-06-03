СБУ в третий раз взорвала Крымский мост — на этот раз под водой

https://racurs.ua/n206792-sbu-v-tretiy-raz-vzorvala-krymskiy-most-na-etot-raz-pod-vodoy-video.html

Ракурс

СБУ уранці 3 червня втретє підірвала Кримський міст. Цього разу під водою.

Операція тривала декілька місяців. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. Міст перебуває у аварійному стані.

В офіційному повідомленні СБУ ідеться, що агенти спецслужби замінували опори цього незаконного об'єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований.

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна — 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.