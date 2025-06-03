В Сумах возросло количество жертв российского обстрела

Рашисты 3 июня ударили из РСЗО по Сумам, фото: Сумская областная прокуратура

https://racurs.ua/n206795-v-sumah-vozroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-obstrela.html

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У Сумах до чотирьох зросла кількість жертв обстрілу міста, здійсненого рашистами сьогодні, 3 червня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані. Його 7-річна донька — важкопоранена, — розповіли в ОВА.

Росіяни сьогодні вранці обстріляли Суми з РСЗВ. Зафіксовано п’ять влучань, пошкоджено будинки, зокрема з будівель лікарні, та автомобілі. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених.