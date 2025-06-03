Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты 3 июня ударили из РСЗО по Сумам, фото: Сумская областная прокуратура

В Сумах возросло количество жертв российского обстрела

3 июн 2025, 17:02
999

У Сумах до чотирьох зросла кількість жертв обстрілу міста, здійсненого рашистами сьогодні, 3 червня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані. Його 7-річна донька — важкопоранена, — розповіли в ОВА.

Росіяни сьогодні вранці обстріляли Суми з РСЗВ. Зафіксовано п’ять влучань, пошкоджено будинки, зокрема з будівель лікарні, та автомобілі. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених.

Рашисти 3 червня вдарили з РСЗВ по Сумах, фото: Сумська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров