У Сумах зросла кількість жертв російського обстрілу

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти 3 червня вдарили з РСЗВ по Сумах, фото: Сумська обласна прокуратура
У Сумах зросла кількість жертв російського обстрілуhttps://racurs.ua/ua/n206795-u-sumah-zrosla-kilkist-jertv-rosiyskogo-obstrilu.htmlРакурс
У Сумах до чотирьох зросла кількість жертв обстрілу міста, здійсненого рашистами сьогодні, 3 червня, вранці.
Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані. Його 7-річна донька — важкопоранена, — розповіли в ОВА.
Росіяни сьогодні вранці обстріляли Суми з РСЗВ. Зафіксовано п’ять влучань, пошкоджено будинки, зокрема з будівель лікарні, та автомобілі. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...