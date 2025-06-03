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Росіяни ударили по центру Сум — є загиблі та багато поранених
Росіяни завдали удару по центру Сум з РСЗВ — є загиблі та багато поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206783-rosiyany-zavdaly-udaru-po-centru-sum-z-rszv-ie-zagybli-ta-bagato-poranenyh-foto.htmlРакурс
Через удар по Сумах уранці 3 червня загинули три людини, ще 20 поранені.
Російські окупанти обстріляли місто з РСЗВ. Було пʼять влучаень. На місці працюють медики й рятувальники.
В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.
Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок — без масштабних руйнувань і загоряння. А також три приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні. Триває обстеження територій.
Росіяни наближаються до Сум, але захопити місто не зможуть, повідомили в ISW. Експерти стверджують, що російські війська намагаються просунутися до лінії Хотін — Храпівщина (на південь і південний схід від Андріївки та Юнаківки) — на відстань приблизно 12−15 кілометрів від міста Суми. Це дистанція із якої війська рф могли б бити по місту ствольною артилерією.
Росіяни, ймовірно, мають намір посилити удари безпілотниками та артилерією по місту, щоб підтримати подальше просування в напрямку Сум, і прагнуть у майбутньому провести наступальну операцію із захоплення міста, — наголошують у Інституті.
Водночас, аналітики переконані, що російські війська не зможуть захопити місто Суми в коротко- та середньостроковій перспективі, оскільки з липня 2022 року вони не захоплювали жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тис. жителів.