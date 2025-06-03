Зеленский объяснил кадровые изменения в руководстве ВСУ

Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n206804-zelenskiy-obyasnil-kadrovye-izmeneniya-v-rukovodstve-vsu.html

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 3 червня, змінив низку керівників ЗСУ.

У своєму вечірньому зверненні він прокоментував ці зміни.

Зеленський зазначив, що сьогодні провів детальну нараду з військовими — Олександром Сирським, Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об'єднаних сил — щоб міг займатись фронтом на сто відсотків, — зазначив Зеленський. — Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що із цим пов’язано, — цим буде займатись інша людина.

Також сьогодні було погоджено призначення Олега Апостола командувачем ДШВ, а Роберта Бровді — командувачем Сил безпілотних систем.

Це теж більше зосередження на бойових питаннях. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що попередній очільник Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський призначений заступником командувача оперативного командування «Схід», і першочергове завдання для нього — модернізація цього командування.

Ігор Скибюк, який до цього був командувачем Десантно-штурмових військ, призначений заступником начальника Генштабу.