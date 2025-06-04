рф нанесла комбинированный удар по Харькову. Фото: ГСЧС

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Харків вночі 4 травня опинився під комбінованою атакою з боку російських окупантів.

Загарбники вдарили по місту дев’ятьма БпЛА типу «Шахед» та двома ракетами, тип яких наразі встановлюють. Унаслідок численних ударів виникли масштабні пожежі у промзонах. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

За інформацієюочільника ОВА Олега Синєгубова, у Новобаварському районі внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства, там же ж було і пошкоджена одноповерхова промислова будівля. Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік. Крім того, горів приватний будинок на площі 100 кв. м та будівля СТО на площі 200 кв. м.

У ДСНС поінформували також про російський обстріл села Циркуни Харківського району. Там внаслідок атаки загорівся житловий будинок на площі 250 кв. м. Попередньо, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 3 червня російська армія з реактивних систем залпового вогню вдарила по житловому сектору села Чистоводівка Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілу двоє осіб загинули, а троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.