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рф завдала комбінованого удару по Харкову. Фото: ДСНС

Армія рф завдала комбінованого удару по Харкову та передмістю (ФОТО)

4 чер 2025, 08:24
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Харків вночі 4 травня опинився під комбінованою атакою з боку російських окупантів.

Загарбники вдарили по місту дев’ятьма БпЛА типу «Шахед» та двома ракетами, тип яких наразі встановлюють. Унаслідок численних ударів виникли масштабні пожежі у промзонах. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

За інформацієюочільника ОВА Олега Синєгубова, у Новобаварському районі внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства, там же ж було і пошкоджена одноповерхова промислова будівля. Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік. Крім того, горів приватний будинок на площі 100 кв. м та будівля СТО на площі 200 кв. м.

У ДСНС поінформували також про російський обстріл села Циркуни Харківського району. Там внаслідок атаки загорівся житловий будинок на площі 250 кв. м. Попередньо, ніхто не постраждав.

рф завдала комбінованого удару по Харкову. Фото: ДСНС

рф завдала комбінованого удару по Харкову. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 3 червня російська армія з реактивних систем залпового вогню вдарила по житловому сектору села Чистоводівка Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілу двоє осіб загинули, а троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Джерело: Ракурс


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