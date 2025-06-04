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Результаты взрывов в Сумах. Фото: «Суспільне»
Российские «Шахеды» дважды ударили по Сумам — есть раненый (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206815-rossiyskie-shahedy-dvajdy-udarili-po-sumam-est-ranenye-video.htmlРакурс
Армія росії 4 червня завдала нових ударів по Сумах.
Сьогодні вранці ударний безпілотник типу Shahed вдарив по обласному центру. Внаслідок атаки постраждала одна особа. А вже через годину стало відомо про повторний приліт у місті. Про це виконувач обов’язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив у Telegram.
Приліт практично у те ж саме місце. При можливості знаходьтесь у безпечних місцях, — зазначив посадовець.
«Суспільне» поінформувало, що влучання сталося у Ковпаківському районі. Наслідки з’ясовуються. На місці удару перебували кореспонденти, але вони встигли сховатися перед «прильотом».
Нагадаємо, в ніч на 4 червня 12 російських БпЛА типу «Шахед» уразили завод із виробництва біоетанолу в Сумській області. Унаслідок влучань почалася пожежа — були пошкоджені цистерни й сталася розгерметизація і розлив патоки. Також зазнали руйнувань близько 10 приватних будинків.
Джерело: «Суспільне»