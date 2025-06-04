Атакований завод із виробництва біоетанолу. Фото: Сумська ОВА

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Російські війська завдали нових ударів по Сумській області.

У ніч на 4 червня через нічну атаку російськими дронами Лебединській громаді був пошкоджений завод із виробництва біоетанолу. Попередньо відомо, що по підприємству влучили щонайменше 12 «Шахедів». Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Зазначається, що унаслідок обстрілу почалася пожежа — були пошкоджені цистерни й сталася розгерметизація і розлив патоки. Також зазнали руйнувань близько 10 приватних будинків.

В ОВА зазначили, що наразі фахівці оцінюють екологічні наслідки інциденту. Точний масштаб пошкоджень ще уточнюється. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі 4 червня понад 20 російських безпілотників масовано атакували Одесу та Одеський район. Внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, гаражі, складські приміщення приватних підприємств. Повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється.