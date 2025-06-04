Новый удар рф по учебному центру ВСУ — на Полтавщине удалось «избежать худшего»https://racurs.ua/n206818-novyy-udar-rf-po-uchebnomu-centru-vsu-na-poltavschine-udalos-izbejat-hudshego.htmlРакурс
Рашисти вдарили 4 червня ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині.
Внаслідок удару обійшлося без загиблих, але є поранені.
Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого, — зазначають у Сухопутних військах.
Нагадаємо, що у неділю 1 червня росіяни також завдали удари по навчальному центрі ЗСУ. Після цього у відставку подав командувач Сухопутних сил ЗСУ Михайло Драпатий. Військові повідомляли про 12 загиблих та понад 60 поарнених внаслідок цього удару.
3 червня у Харкові затримали нацгвардійця, який наводив російській повітряні атаки на навчальний центр свого підрозділу.
Під час спілкування з представником російських спецслужб фігурант як командир взводу передавав йому координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини, де проходив службу. В обмін на це фігуранту обіцяли організувати його «евакуацію» в росію через лінію фронту на Харківському напрямку.