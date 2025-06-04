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Новий удар рф по навчальному центрі ЗСУ - вдалося «уникнути найгіршого»

Новий удар рф по навчальному центрі ЗСУ — на Полтавщині вдалося «уникнути найгіршого»

4 чер 2025, 16:18
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Рашисти вдарили 4 червня ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині.

Внаслідок удару обійшлося без загиблих, але є поранені.

Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого, — зазначають у Сухопутних військах.

Нагадаємо, що у неділю 1 червня росіяни також завдали удари по навчальному центрі ЗСУ. Після цього у відставку подав командувач Сухопутних сил ЗСУ Михайло Драпатий. Військові повідомляли про 12 загиблих та понад 60 поарнених внаслідок цього удару.

3 червня у Харкові затримали нацгвардійця, який наводив російській повітряні атаки на навчальний центр свого підрозділу.

Під час спілкування з представником російських спецслужб фігурант як командир взводу передавав йому координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини, де проходив службу. В обмін на це фігуранту обіцяли організувати його «евакуацію» в росію через лінію фронту на Харківському напрямку.

Джерело: Ракурс


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