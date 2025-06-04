Зеленський назвав дати нового великого обміну полоненими з рф

Новий обмін полоненими з Росією може відбутися 7 та 8 червня, повідомив президент Зеленський.

Росіяни готові обміняти 500 військових. Утім, поки що Україна не отримала списків. Після обміну полоненими, ймовірно, почнеться підготовка до обміну тілами полеглих.

росія ідентифікувала 15−20% усіх тіл, які в них є. Тому ми домовилися про чітку ідентифікацію і важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбутися, тому що такий інцидент уже був, — сказав він на брифінгу.