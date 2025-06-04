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Ракурс
Зеленський назвав дати нового великого обміну полоненими з рф

Зеленський назвав дати нового великого обміну полоненими з рф

4 чер 2025, 16:08
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Новий обмін полоненими з Росією може відбутися 7 та 8 червня, повідомив президент Зеленський.

Росіяни готові обміняти 500 військових. Утім, поки що Україна не отримала списків. Після обміну полоненими, ймовірно, почнеться підготовка до обміну тілами полеглих.

росія ідентифікувала 15−20% усіх тіл, які в них є. Тому ми домовилися про чітку ідентифікацію і важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбутися, тому що такий інцидент уже був, — сказав він на брифінгу.

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Джерело: Ракурс


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