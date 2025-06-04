Украинская делегация встретилась в США с госсекретарем Рубио

Українська делегація у Вашингтоні зустрілася із держсекретарем Марко Рубіо.

Обговорили ситуацію на фронті, необхідність посилення підтримки України в сфері протиповітряної оборони. Також поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, який буде, та важливість повернення всіх заручників та викрадених росією дітей, — повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак додав, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, «але росія проти, тому потрібні додаткові санкції.

Нагадаємо, кремлівський злочинець владімір путін 4 червня відмовився від особистої зустрічі з Володимиром Зеленським.