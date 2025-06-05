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Президент подписал закон об уменьшении на 50% цены "автогражданки" для ветеранов
Президент подписал закон об уменьшении на 50% цены «автогражданки» для ветерановhttps://racurs.ua/n206838-prezident-podpisal-zakon-ob-umenshenii-na-50-ceny-avtograjdanki-dlya-veteranov.htmlРакурс
Президент України підписав закон, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни (№ 4369-IX).
Знижка діятиме з 1 січня 2025 року — на час воєнного стану та ще рік після його завершення.
Для осіб з інвалідністю внаслідок війни знижка буде постійною, якщо:
- авто має обʼєм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт
- керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку
- авто не використовується для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів)
Держава компенсуватиме витрати на страхування з бюджету — порядок визначить Кабмін.
У першому кварталі 2025 року середня ціна полісу обов’язкового автострахування («автоцивілка») зросла більш ніж удвічі — до 2 975 гривень. Про це розповів гендиректор МТСБУ Олександр Берназюк у подкасті «Хроніки економіки», пише ЕП.
До 1 січня 2025 року, коли набув чинності новий закон про автострахування, середня вартість «автоцивілки» становила 1 361 гривню.
За результатами першого кварталу 2025 року, середня вартість полісу «автоцивілка» зросла більш ніж удвічі, — зазначив Берназюк. Зміни пов’язані з оновленням законодавства, яке, ймовірно, враховує воєнні ризики та інфляцію.