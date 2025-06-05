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Ракурс
Президент подписал закон об уменьшении на 50% цены "автогражданки" для ветеранов

Президент подписал закон об уменьшении на 50% цены «автогражданки» для ветеранов

5 июн 2025, 11:51
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Президент України підписав закон, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни (№ 4369-IX).

Знижка діятиме з 1 січня 2025 року — на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни знижка буде постійною, якщо:

  • авто має обʼєм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт
  • керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку
  • авто не використовується для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів)

Держава компенсуватиме витрати на страхування з бюджету — порядок визначить Кабмін.

У першому кварталі 2025 року середня ціна полісу обов’язкового автострахування («автоцивілка») зросла більш ніж удвічі — до 2 975 гривень. Про це розповів гендиректор МТСБУ Олександр Берназюк у подкасті «Хроніки економіки», пише ЕП.

До 1 січня 2025 року, коли набув чинності новий закон про автострахування, середня вартість «автоцивілки» становила 1 361 гривню.

За результатами першого кварталу 2025 року, середня вартість полісу «автоцивілка» зросла більш ніж удвічі, — зазначив Берназюк. Зміни пов’язані з оновленням законодавства, яке, ймовірно, враховує воєнні ризики та інфляцію.

Источник: Ракурс


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